Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 23 листопада 2024 року.
Шахтар — Інгулець, фото ФК Шахтар Донецьк
24 листопада 2024, 08:20
Донецький Шахтар у матчі 14 туру української Прем'єр-ліги розгромив петровський Інгулець (6:0).
Команда Маріно Пушича відкрила рахунок лише на завершення першого тайму й після нереалізованого пенальті Георгія Судакова, тоді як суперники до цього мали кілька непоганих нагод біля воріт Різника.
Однак у другому таймі рух у атаці був суто одностороннім, тож у ворота "козаків" було спрямовано ще п’ять м’ячів.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Інгулець у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Шахтар — Інгулець 6:0
Голи: Бондаренко, 45+1, Франьїч, 47, Кевін, 50, Егіналду, 70, 82, Зубков, 79
На 43-й хвилині Георгій Судаков (Шахтар) не забив пенальті (воротар).
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азарові — Бондаренко (Марлон, 80), Криськів, Судаков (Педріньйо да Сілва, 63) — Зубков (Швед, 80), Сікан (Егіналду, 64), Кевін (Невертон, 64).
Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець (Скороход, 85), Малиш (Дубілей, 85), Шершень, Вілівальд, Мисик — П’ятов, Волохатий (Гаджук, 61), Сад (Резепов, 61) — Могильний (Лісняк, 61) — Кисленко.
Попередження: Судаков — Волохатий, Мисик, Могильний