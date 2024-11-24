Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 23 листопада 2024 року.

Донецький Шахтар у матчі 14 туру української Прем'єр-ліги розгромив петровський Інгулець (6:0).

Команда Маріно Пушича відкрила рахунок лише на завершення першого тайму й після нереалізованого пенальті Георгія Судакова, тоді як суперники до цього мали кілька непоганих нагод біля воріт Різника.

Однак у другому таймі рух у атаці був суто одностороннім, тож у ворота "козаків" було спрямовано ще п’ять м’ячів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Інгулець у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Шахтар — Інгулець 6:0

Голи: Бондаренко, 45+1, Франьїч, 47, Кевін, 50, Егіналду, 70, 82, Зубков, 79

На 43-й хвилині Георгій Судаков (Шахтар) не забив пенальті (воротар).

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азарові — Бондаренко (Марлон, 80), Криськів, Судаков (Педріньйо да Сілва, 63) — Зубков (Швед, 80), Сікан (Егіналду, 64), Кевін (Невертон, 64).

Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець (Скороход, 85), Малиш (Дубілей, 85), Шершень, Вілівальд, Мисик — П’ятов, Волохатий (Гаджук, 61), Сад (Резепов, 61) — Могильний (Лісняк, 61) — Кисленко.

Попередження: Судаков — Волохатий, Мисик, Могильний