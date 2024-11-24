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Захисник Шахтаря прокоментував розгром Інгульця.

Напередодні донецький Шахтар у рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги розгромив петровський Інгулець на Арені Львів.

Шахтар — Інгулець 6:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "гірників" Бартол Франьїч прокоментував виступ власної команди.

"У першу чергу, хочу подякувати за привітання та побажання. Дійсно, вважаю, що перший тайм був доволі складним, а в другому нас як прорвало, і, мабуть, нам удалось зробити ці два-три кроки, яких бракувало для остаточної реалізації. Із огляду на результат, другий тайм видався набагато кращим.

Безумовно, коли не вдається реалізувати пенальті, це впливає на перебіг подій у матчі. Якщо пригадаємо матч з Болоньєю в першому турі Ліги чемпіонів, нас також спіткала подібна ситуація. Однак я вважаю, що сьогодні ми змогли продемонструвати чемпіонську волю та характер і після нереалізованого пенальті забили шість м’ячів у ворота суперника.

Вочевидь, я надзвичайно радий та пишаюсь тим, що зумів відзначитись уперше, але в першу чергу важливі командні результати й загальні здобутки. Тому вважаю, що слід пишатись командою після сьогоднішньої гри, особливо другого тайму.

Ми відпрацьовували такі заготовки на тренуваннях, тому я б сказав, що в цьому епізоді опинився в потрібному місці в потрібний час.

Ми розмовляли з тренерами про останню товариську зустріч, яка відбулась цього тижня, і, безумовно, я мав певні передчуття щодо гола. Також із тренерським штабом ми говорили з огляду на ретроспективу. Радий, що зумів реалізувати розмови на практиці", — заявив хорватський виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме львівський Рух.