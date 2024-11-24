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Керманич Інгульця прокоментував розгром від Шахтаря.

Напередодні в рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги петровський Інгулець на Арені Львів зазнав розгрому від донецького Шахтаря.

Шахтар — Інгулець 6:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін прокоментував виступ власних підопічних.

"Пропущені м’ячі на початку другого тайму завершили для нас гру. На превеликий жаль, у нас ще немає такого характеру, за якого, граючи проти команд такого рівня, як Шахтар, за рахунку 0:2 можна нав’язати свою гру і вийти з цієї ситуації.

Після цього команда збилась, гра стала неконтрольованою, що призвело до такого рахунку. Проте ми намагались грати, і хлопцям нема за що докоряти — вони виконували те, про що домовлялись, але цього було замало.

Як я нещодавно казав і зараз повторюсь: поки я головний тренер Інгульця, я бачу такий футбол, і ми гратимемо в такий футбол — діятимемо високо, агресивно та пресингуватимемо всією командою. Так, сьогодні ми за це поплатились, але на сьогодні в УПЛ небагато команд рівня Шахтаря, які здатні легко виходити з-під пресингу та створювати моменти. «Шахтар» вказав на наші помилки, і, вважаю, нам необхідно знайти баланс. Якщо ми його знайдемо, то Інгулець демонструватиме хороший футбол.

Я ж не маленький хлопчик і розумію, що команда знаходиться внизу турнірної таблиці й сьогодні так поступилась. Не знаю, скільки терпіння матиме президент, і ми, тренери, готові до будь-якого розвитку подій. Але я говорю за себе конкретно й за той футбол, який бачу.

Ми багато спілкувались із президентом про це, він знає мою позицію. Потрібно розуміти, що президент фінансує і ухвалює рішення. Я від свого футболу та бачення відходити не збираюсь.

Я задоволений, адже ми працюємо, аналізуємо та бачимо, в якому напрямку рухаємось. Якщо в попередніх матчах ми мали замало моментів і ударів по воротах, то зараз, якщо брати останні чотири поєдинки — із ЛНЗ, Олександрією, Динамо та Шахтарем, — помітно, що ми прогресуємо: завдаємо близько 10 ударів по воротах, із них чотири-п’ять у площину.

Проте, ще раз повторюсь, якщо брати суперників рівня Лівого Берега, то ми завдаємо 15–20 ударів по воротах і диктуємо умови. Не бачу нічого поганого в тому, що сьогодні пропустили голи. Так, забагато, і рахунок неприємний. Мені як тренеру також неприємно, але ситуація така, яка є.

Проте ми не відходитимемо від нашого стилю, гратимемо, створюватимемо моменти й забиватимемо рано чи пізно. Необхідно якнайшвидше знайти баланс, і що швидше ми його знайдемо, то краще. Окрім того, ми постійно граємо на виїзді, хочеться вже зіграти домашні матчі, щоб більше часу витрачати на підготовку до суперника.

Паламарчук? Ми будемо тільки раді, якщо за ним хтось прийде з мішком грошей, тому що ні для кого не є секретом, що ми не є багатою командою й, напевно, не маємо можливості купувати футболістів. Ми знаходимо вільних агентів і молодих гравців, і хочу відзначити, що сьогодні дебютував 19-річний гравець. У нас немає іншого шляху.

Я не знаю, скільки коштів у президента, проте з того, що я відчуваю й бачу, у нас небагато грошей. Якщо хтось запропонує за Олексія кошти, ми з радістю його відпустимо, адже він на це заслужив. Він заслужив перейти до команди, яка ставить більш амбітні цілі, а ми своєю чергою шукатимемо іншого голкіпера та виходитимемо з цієї ситуації.

Нам також буде приємно, що ми виконуємо роботу, яка призводить до того, що наш гравець стає цікавим для інших", — заявив боснійський виконавець.

У наступному турі петровський Інгулець гостюватиме в полтавської Ворскли.