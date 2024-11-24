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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та Олександрія.

Рівненський Верес та Олександрія зіграють на Авангарді в рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук, після перемоги над львівським Рухом (2:0), використав із перших хвилин Куцію на правому фланзі оборони, тоді як Кучеров розташується в опорній зоні.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над львівськими Карпатами (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Кльоц — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Когут, Ющишин, Протасевич, Чечер, Мельник, Баран, Петров, Лепський, Шарай, Годя, Мрвальєвич, Нонго.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак, Калюжний, Мишньов — Безерра, Філіппов, Бєляєв.

Запасні: Шевченко, Макаренко, Ковалець, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Джевані, Копина, Шостак.



Гра Верес — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.