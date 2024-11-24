Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 24 листопада 2024 року.

У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь на власному полі поступилася криворізькому Кривбасу.

Долю цього протистояння визначив єдиний гол Єгора Твердохліба, який і приніс до активу "червоно-білих" три набрані очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Кривбас у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — Кривбас 0:1

Гол: Твердохліб, 25

На 32-й хвилині Олег Слободян (Оболонь) не забив пенальті (воротар).



Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Грисьо (Блізніченко, 46), Черненко, Слободян (Тарануха, 66), Мединський (Лях, 73) — Суханов (Бичек, 66).



Кривбас: Маханьков — Бандейра (Микитишин, 56), Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Твердохліб (Аморозо, 90), Шевченко (Хомченовський, 74), По (Кожушко, 46) — Соса.



Попередження: Черненко, Приймак, Дубко, Блізніченко — Шевченко, Соса, Твердохліб