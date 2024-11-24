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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та київський Лівий Берег.

Львівський Рух та київський Лівий Берег зіграють на Арені Львів у рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, після поразки від рівненського Вересу (0:2), залучив до стартового складу Дідика в центрі поля, тоді як Краснопір та Клайвер гратимуть у атаці.

Віталій Первак, на тлі нічиєї проти петровського Інгульця (0:0), використав із перших хвилин Банаду та Дедуха в центрі поля, тоді як Микола Когут та Синиця розташуються в нападі.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Карабін, Дідик, Федор — Квасниця, Краснопір, Клайвер.

Запасні: Герета, Ванівський, Лях, Товарницький, Кітела, Підгурський, Семотюк, Плюман, Притула, Руніч, Климчук.



Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Войцеховський, Банада, Дедух, І. Когут — М. Когут, Синиця.

Запасні: Фастов, Дударенко, Самар, Співаков, Косовський, Приходько, Галас, Непейпієв, Кобзар, Сухоручко.



Гра Рух — Лівий Берег почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.