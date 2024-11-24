Україна

Команда Олега Шандрука провела дуже якісний домашній матч проти явного фаворита.

Цього сезону Олександрія на чолі з Русланом Ротанем долучалась до вузького переліку команд, чия поява в одній із пар під час чергового туру української Прем’єр-ліги одразу стає приводом для того, аби вважати цю гру центральною. Так, наприклад, сталось у рамках чотирнадцятого туру національної першості, коли "поліграфи" зустрічались у Рівному з місцевим Вересом, зберігаючи при цьому за собою статус колективу, який ще жодного разу не програвав у поточній кампанії.

Підопічні Олега Шандрука подібними високими досягненнями, певна річ, похизуватись не могли, проте в "червоно-чорних" натомість була не менш вражаюча осіння серія з дев’яти матчів поспіль без поразок, яка помітно покращила розташування Вересу в турнірній таблиці. Але оскільки рівненці виграли лише два з цих матчів у чемпіонаті за цей час, то відірватись від переслідувачів на значну відстань вони так і не змогли.

Цей матч мав розпочатись в один час, а в підсумку стартував на півтори години пізніше. Причина очевидна — тривала повітряна тривога в багатьох регіонах нашої країни. І, як виявилось, Олександрія є дуже вразливою перед затримками подібного роду.

Команда Ротаня провалила атакувальну фазу своїх дій у першому таймі, та й її гру в захисті точно не можна було вважати зразковою. Верес тим часом діяв суворо за власним планом — мінімум ризику на чужій половині, лише швидкі атаки й жодних тривалих розіграшів. При цьому команда Шандрука зуміла дати раду фланговій грі суперників у більшості випадків, тож у підсумку дійсно всіх здивувала.

Там, узагалі-то, і розгром намічався за сукупністю моментів, коли Єрмаков наодинці вигравав дуелі у власному штрафному в Дахновського та Гайдучика. Однак без пропущеного гола суперворотар Олександрії, як би не намагався, поле перед перервою не залишив. Калюжний рукою на 25 хвилині зупинив подачу Куції до лівого флангу штрафного, а вже за два оберти секундної стрілки Гайдучик пробив із пенальті в лівий верхній кут.

Радість господарів від забитого м’яча могла виявитись нетривалою, бо вже на 33 хвилині навіс із правого флангу від Безерри завершився ударом Мишньова головою в дальню стійку, відскок від якої над розгубленим Кожухарем добив Бєляєв із близької відстані. Проте виявилось, що у Олександр був офсайд, тож "поліграфи" так і пішли на перерву за несприятливого рахунку на табло.

Верес намагався діяти суто за рахунком у другому таймі й, можливо, інколи робив це вже занадто відверто. Можна сказати навіть, що команда Шандрука просто відбивалась від атак суперників, які спочатку продовжували мати труднощі з просуванням м’яча вперед, але під завісу матчу інтенсивність в атаці у колективу Ротаня все ж таки була на належному рівні.

Олександрія в підсумку знайшла свій гол на 78 хвилині, коли Безерра вдало підставив ногу під дальній удар із відскоку від Калюжного й за рахунок цього переграв Кожухаря. Проте все одно "поліграфи" цього вечора були самі не свої — команди просто не вистачило, аби дотиснути суперників, хоча ті начебто ставали дедалі більш поступливими з кожною хвилиною.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в черкаського ЛНЗ, тоді як Олександрія прийматиме одеський Чорноморець.Верес — Олександрія 1:1Гайдучик, 27 (пен.) — Безерра, 78Кожухар — Куція (Протасевич, 75), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Кльоц — Луан (Годя, 84), Дахновський (Шарай, 64) — Степанюк (Нонго, 84), Гайдучик (Мрвальєвич, 74).Єрмаков — Кравченко (Скорко, 69), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак (Ковалець, 46), Калюжний, Мишньов (Джевані, 46) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 79), Бєляєв (Плакса, 79).Попередження: Вовченко, Шарай, Шевченко, Степанюк, Протасевич — Кампуш, Калюжний