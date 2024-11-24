Україна
24 листопада 2024, 19:58
Рух за рахунок пенальті мінімально здолав Лівий Берег
Команда Віталія Пономарьова вперше перемогла в осінній частині чемпіонату.
Рух — Лівий Берег, фото УПЛ
24 листопада 2024, 19:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Лівий Берег 1:0
Гол: Карабін, 45 (пен.)
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик (Підгурський, 52), Холод, Роман — Карабін, Дідик, Федор (Руніч, 80) — Квасниця (Плюман, 80), Краснопір (Климчук, 67), Клайвер (Притула, 67).
Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Войцеховський (Непейпієв, 78), Банада (Співаков, 46), Дедух, І. Когут (Галас, 77) — М. Когут (Кобзар, 85), Синиця (Сухоручка, 46).
Попередження: Слюбик, Роман — Семенов, Дедух