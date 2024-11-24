Україна

Скандальний епізод стався в матчі молодіжки.

Головний тренер Полісся U-19 Геннадій Литовченко вдарив у шию бокового арбітра матчу 14-го туру чемпіонату України U-19 проти Зорі (2:2) Дмитра Докучая.

Федір Задорожний реалізував пенальті у ворота Полісся і вирвав у компенсований час для команди нічию.

За 10 секунд до кінця матчу за рахунку 2:1 на користь клубу з Житомира Віктор Уліганець, забираючи м'яч у руки, збив Задорожного і суддя призначив пенальті.

Після реалізованої "точки" суддя дав фінальний свисток і команди переграли близько 80 секунд, хоча було додано три хвилини.

Після свистка рефері Литовченко підійшов до Докучая і вдарив його в шию. Він вирішив, що перед призначенням пенальті був офсайд.

Варто зазначити, що офсайду, судячи з усього, не було.