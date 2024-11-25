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Керманич Лівого Берега прокоментував поразку від Руху.

Напередодні в рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги київський Лівий Берег поступився Руху на Арені Львів.

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власної команди.

"Не хочу підіймати тему пенальті в наші ворота. Тренери нервують, переносять усі ці моменти в собі. Хочеться дуже багато сказати, але коли тобі "відривають голову", то хочеться кричати. Тож нехай відповідні органи відповідають за це, і пояснюють, подібні рішення вже набридають.

По грі — Рух виграв, я привітав їх із перемогою. У свою чергу, ми не змогли забити. Але я вірю в те, що ми заб’ємо і все буде добре. По перерві зробили дві вимушені заміни: Синиця отримав серйозну травму, Банаду замінили, бо в нього були проблеми з гомілкостопом. Вийшов Сухоручко, почав вигравати більше боротьби, але змінити хід гри не виходило, бо Рух грав, відштовхуючись від рахунку. Ми ж почали більше розкриватися, що дало супернику більше вільних зон.

Рух — молода команда, яка знає, як використовувати простір на чужій половині поля. У підсумку, моменти в нас були, але завершити їх не вдавалось.

Зараз усі грають на результат, був би інший рахунок — ніхто б не ризикував. А ми пропустили і мусили ризикувати. Випустили молодих хлопців Галаса і Непейпієва, це хлопці з характером. Але не виходило зачепитися за м’яч і завдати хоча б один-два удари по воротах, суперник не давав нам такої можливості.

Непейпієв? Його рівень підготовки зараз на належному рівні, академія Руху в футбольному плані виховала його належним чином. Мені імпонує те як він працює на тренуваннях", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме Оболонь у столичному дербі.