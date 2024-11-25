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Керманич Вересу прокоментував нічию проти Олександрії.

Напередодні в рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес на власному полі зіграв унічию проти Олександрії.

Верес — Олександрія 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов'язків головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Якщо підсумувати кількість створених сьогодні нами моментів, то результатом я незадоволений. Але другий тайм дався нам важкувато. Тому відчуття змішані.

Я подякував команді. Ми точно не заслуговували на поразку. Але в цій грі могло бути все. Видалась дуже нервова кінцівка матчу, ми відчували, що не можемо повністю контролювати хід гри. Тому нічия з одним з лідерів чемпіонату — це непогано. Могло бути краще, але могли і пропустити.

Якщо говорити про фінальні хвилини матчу — завжди розраховуєш на підсилення. А сьогодні його не було. Якщо раніше ми посилювали гру команди, то сьогодні — лише додали нервозності. А в таких іграх важливо дуже впевнено проводити саме останні хвилини. Сьогодні хлопці, на яких трималась гра, не дочекались серйозної підтримки від тих, хто вийшов на заміну.

До ритму гри не потрапив ніхто з гравців, які вийшли в другому таймі. Я розумію вболівальників, які багато чекають від Самуеля Нонго. У нього є певні якості, за які ми його брали. Але потрібен час. Потрібно набратись терпіння.

Сьогодні ми грали заключну домашню гру року. Багато працювали над високим пресингом. Ми завжди хочемо багато пресингувати. До перерви це нам краще вдавалось.

У перерві в Олександрії відбулися заміни, вони якраз підсилили гру, збільшили інтенсивність атак суперника. Ми були до цього готові. Але ця команда демонструє якісний футбол. Вони створюють багато проблем після стандартів — ми теж це відчули. Тому не змогли якісніше працювати з м’ячем. Але не все одразу.

Чи була якась недооцінка нашої команди з боку суперника? Я цього не помітив. Вони ж бачили, що ми вісім матчів не програємо і теж готувались до нас. Вважаю, сьогодні була хороша гра, яка сподобалася вболівальникам.

Підсилення взимку? Для нас — це задача номер один. Улітку ми значно омолодили склад. Те, що ми маємо зараз — уже починає працювати. Якщо зможемо підсилити одну-дві позиції, то ми станемо лише сильнішими. Але ми так само можемо і втратити гравців. Є футболісти, які вже заслуговують на увагу з боку інших клубів", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в черкаського ЛНЗ.