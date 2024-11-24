Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 24 листопада 2024 року.

Верес відібрав очки в Олександрії. Команда Олега Шандрука провела дуже якісний домашній матч проти явного фаворита.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в черкаського ЛНЗ, тоді як Олександрія прийматиме одеський Чорноморець.

Огляд матчу:

Верес — Олександрія 1:1

Голи: Гайдучик, 27 (пен.) — Безерра, 78



Верес: Кожухар — Куція (Протасевич, 75), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Кльоц — Луан (Годя, 84), Дахновський (Шарай, 64) — Степанюк (Нонго, 84), Гайдучик (Мрвальєвич, 74).



Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Скорко, 69), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак (Ковалець, 46), Калюжний, Мишньов (Джевані, 46) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 79), Бєляєв (Плакса, 79).



Попередження: Вовченко, Шарай, Шевченко, Степанюк, Протасевич — Кампуш, Калюжний.