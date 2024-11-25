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Керманич Оболоні прокоментував поразку від Кривбасу.

У рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні київська Оболонь поступилась криворізькому Кривбасу на власному полі.

Оболонь — Кривбас 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Дуже класний матч у нашому виконанні. Ми дуже хотіли перемогти, тому що нам потрібні очки для того, щоб вийти з цієї ситуації. Ми дуже плідно готувались до Кривбасу, аналізували їх гру, ті проблеми, які в них є в грі, ми хотіли використати ці моменти.

Але ті підходи, які були сьогодні до воріт суперника, нам утілити у голи не вдалось.. Я дуже вдячний хлопцям за відношення, за гру, це дуже прикра поразка. Я рахую, що другий тайм був за нами і ми дуже потужно зіграли. За нами була перевага, але її не вдалося втілити у перемогу.

Я казав у попередніх інтерв’ю, що команда вже розуміє мої вимоги, вони більш агресивні стали, структуровані, дисципліновані. Я бачу, як команда прогресує. Я думаю, усі це бачать, що в нас зовсім інша гра — не ідеальна, як ми хочемо, але я вдячний хлопцям за те, як вони діють на тренуваннях, як вони вже розуміють один одного на полі.

Ми дуже багато працюємо на тренуваннях. На цьому тижні хлопці дуже багато працювали з м’ячем у позиційних атаках, адже ми розуміли, що Кривбас дуже низько сідає, коли у суперника м'яч. Тому нам дуже важливі були ці позиційні атаки.

Ми на цьому тижні кожен день тренувалися і в нас це дуже непогано виходило. Для чого це? Для того, щоб коли будуть такі моменти, які були в другому таймі, щоб хлопці розуміли, як їм діяти в тій чи іншій ситуації. Дійсно, у нас були непогані підходи, але якість завершення була проблемною. Ми будемо аналізувати і покращувати це вже в тренувальному процесі.

Повторюсь, що якість і агресія в атакувальних діях нам дуже важлива, тому що треба забивати голи, щоб перемагати, це зрозуміло. Але я хочу все в комплексі, щоб ми дуже непогано працювали в обороні. Однак сьогодні одна помилка позбавила нас очок.

Травмовані? У Грисьо все в порядку, а у Мединського буде обстеження, тому що є певні проблеми.

Кожен матч принциповий, тому що потрібно набирати очки, і Лівий Берег — не виключення. Будемо вже готуватись у нормальному режимі, як і готувались до кожного суперника. Хлопці відпочинуть завтра і вже будемо налаштовуватись на Лівий Берег.

Ми всі хочемо перемагати, будь-яка команда хоче перемагати. Футбол, будь-який спорт для того, щоб перемагати. Звісно ми хочемо трьох очок, але як буде складатися матч — це вже гра покаже, ми не можемо щось спрогнозувати.

Нічия — це теж позитивний результат, тому що одне очко, будь-яке набране очко — це результат, адже це не поразка. Усе покаже гра, але будемо налаштовуватись, звісно, на перемогу.

Здивований тим, що Кривбас не так агресивно діяв, тому що я знаю, як може грати Кривбас. Це, звісно, і наша заслуга, тому що ми не дали їм зіграти так, як вони планували. У них дуже швидкісні гравці в атаці, тому здивувало, що не так виразно вони зіграли в атаці", — заявив український фахівець.

У наступному турі Оболонь гостюватиме в Лівого Берега в столичному дербі.