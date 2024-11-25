Україна

Гравець дав свій коментар після двох голів у ворота Інгульця.

Лівий вінгер Шахтаря Егіналду поділився емоціями після перемоги над Інгульцем у 14-му турі УПЛ та власних забитих м'ячів, передає офіційний сайт донецького клубу.

Шахтар — Інгулець 6:0 Відео голів та огляд матчу 23.11.2024

На рахунку 20-річного бразильця дубль у другому таймі поєдинку.

"Це був приклад гарної командної взаємодії. Невертон віддав на хід по флангу Педріньйо, який забігав і вирізав чудову передачу мені в штрафний майданчик, а я зумів її реалізувати. Другий гол був у схожому стилі, тільки цього разу безпосередньо Неві виконав чудовий навіс — мені залишалося лише реалізувати момент. У першому таймі нам трохи бракувало різкості, аби продемонструвати свій найкращий футбол, проте в перерві Містер дав нам настанови та зумів дібрати правильні слова, аби ми продовжували грати у своєму стилі. Ми залишалися сфокусованими в другій половині зустрічі й зуміли конвертувати свою перевагу в п'ять забитих м'ячів", — зазначив Егіналду.

Гравець "гірників" також розповів про свій післяматчевий ритуал, який потрапив до об'єктивів телекамер.

"Це моя обіцянка, яку я дав Богу. Я пообіцяв зробити жест подяки, коли зумію відкрити лік забитим м'ячам у чемпіонат. Той жест, який ви побачили, — проповзти на колінах по полю. Чи робив я щось подібне раніше? Ні. Річ у тому, що я перебував на дещо неприємному етапі, і для мене було дуже важливо відзначитися дублем та перервати неприємну смугу. Саме тому я подякував Богу реалізацією цієї обіцянки. Що зроблю, якщо оформлю хет-трик? Передовсім сподіваюся на Боже благословення і допомогу. Мені треба буде про це подумати. Коли я зумію відзначитися хет-триком, ви самі все побачите", — додав нападник.

У ході поточної кампанії Егіналду взяв участь у 17 матчах Шахтаря в усіх турнірах, відзначившись 2 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, у середу, 27 листопада, колектив Маріно Пушича гостюватиме в ПСВ у 5-му турі основного етапу Ліги чемпіонів.