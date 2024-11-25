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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та луганська Зоря.

Житомирське Полісся та луганська Зоря зіграють у чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Центральному в Житомирі.

Імад Ашур, після поразки від київського Динамо (1:2), використав із перших хвилин Тейлора на правому фланзі оборони, тоді як Крушинський повернеться до центру поля, а Пайшао очолить атаку.

Младен Бартулович, на тлі поразки від донецького Шахтаря (1:3), залучив до стартового складу Ескінью до центру оборони, тоді як Кирюханцев розташується на правому фланзі півзахисту.

Полісся: Волинець — Тейлор, Віалле, Сарапій, Смоляков — Лєднєв, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Венделл, Брістрич, Шастал, Макуана, Мустафаєв, Караман, Мельниченко, Майсурадзе, Матич, Корнічук.



Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Башич — Кирюханцев, Яцик, Слесар, Горбач — Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Тронтель, Нваезе, Волошин, Гусєв, Кораблін, Вакула, Хахльов, Супряга, Василець, Задорожний.



Гра Полісся — Зоря почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.