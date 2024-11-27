Україна

Український плеймейкер висловився щодо свого майбутнього.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря та національної збірної України Георгій Судаков вважає, що зміг би вписатися у футбол в рамках англійської Прем'єр-ліги та іспанської Ла Ліги зі стилістичної точки зору.

"Зараз я зосереджений на Шахтарі. Хочу продовжувати розвиватися і допомагати команді досягати успіху. У майбутньому я хочу спробувати себе в одній з найкращих ліг Європи, але йду крок за кроком.

Я думаю, що мій стиль найкраще підходить для Іспанії чи Англії. Ла Ліга цінує технічні навички, тоді як АПЛ допомогла б мені вдосконалюватися фізично і тактично.

Чи приваблює можливість грати в Іспанії? Звичайно. В Іспанії одні з найкращих команд і гравців у світі, і стиль футболу там мені підходить. Це була б неймовірна можливість — пограти в Ла Лізі", — цитує слова Судакова Marca.

У поточному сезоні Георгій Судаков зіграв за Шахтар 18 матчів, в яких він забив 8 голів та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює 22-річного українця в 35 мільйонів євро. Його контракт із "гірниками" спливає взимку 2028 року.