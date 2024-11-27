Україна

Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 15 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема матч Колосом з Ковалівки та київським Динамо обслуговуватиме Роман Блавацький, а за систему ВАР відповідатиме Михайло Райда.

Поєдинок між донецьким Шахтарем та львівським Рухом довірили Віктору Копієвському, якому із системою ВАР допоможе Микола Балакін.

УПЛ. 15 тур

29 листопада, п’ятниця

15:30. Ворскла – Інгулець. Арбітр – Дмитро Євтухов (Дніпро), VAR – Олександр Солов’ян (Київська область).

30 листопада, субота

13:00. ЛНЗ – Верес. Арбітр – Клим Заброда (Суми), VAR – Сергій Задиран (Київська область).

15:30. Кривбас – Полісся. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків), VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).

18:00. Лівий Берег – Оболонь. Арбітр – Олександр Шандор (Львів), VAR – Олексій Деревінський (Хмельницький).

1 грудня, неділя

13:00. Олександрія – Чорноморець. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ), VAR – Віталій Романов (Дніпро).

15:30. Колос – Динамо. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Михайло Райда (Закарпатська область).

18:00. Шахтар – Рух. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький), VAR – Микола Балакін (Київська область).

2 грудня, понеділок

18:00. Зоря – Карпати. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль), VAR – Олександр Кальонов (Хмельницький).

Після 14 турів та 13 ігор Динамо Київ очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 35 очок, що на два більше, ніж у Олександрії. Шахтар замикає трійку найкращих, набравши 29 очок.