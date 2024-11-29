Україна

Венесуелець навряд чи продовжить свою кар'єру в клубі МЛС.

Шахтар веде переговори з європейськими клубами щодо продажу свого центрального нападника Кевіна Келсі, передає журналіст Крістіан Мораес.

Повідомляється, що Цинциннаті, який у квітні орендував 20-річного венесуельця в "гірників", не зміг домовитися з ними про повноцінний трансфер гравця через зависоку вартість. За даними transfermarkt, клуб МЛС мав право викупу за 7 мільйонів доларів.

Орендна угода Келсі з Цинциннаті втрачає чинність наприкінці 2024 року. У ході вже завершеної для колективу з штату Огайо кампанії виконавець взяв участь у 29 матчах, відзначившись 6 голами.

Зазначимо, що Кевін потрапив до символічної збірної найкращих молодих гравців регулярного сезону МЛС.

Контракт венесуельця з донецьким клубом розраховано до кінця 2027 року.