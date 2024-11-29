Україна

Інгулець 39-річного спеціаліста розгромив Ворсклу в Полтаві.

Інгулець здобув першу перемогу в українській Прем'єр-лізі-2024/25, із рахунком 3:0 розгромивши в Полтаві Ворсклу.

Для 39-річного головного тренера гостей Василя Кобіна цей матч був 50-м біля керма клубів УПЛ у всіх турнірах. Йому також вдалося перервати свою невдалу виїзну серію в чемпіонаті України, яка зупинилася на позначці в 27 поєдинків (11Н, 16П).

Раніше уродженець Закарпаття також очолював Минай.

Нагадаємо, що голкіпер Інгульця встановив рекорд УПЛ у матчі проти Ворскли.