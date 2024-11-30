Україна

Півзахисник Полісся розповів про підготовку до Кривбасу.

Житомирське Полісся в п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий поєдинок проти криворізького Кривбасу.

За кілька днів до протистояння захисник "вовків" Лукас Тейлор розповів про готовність команди до гри.

"Гадаю, що у нас триває непростий тиждень, але команда до нього готова. Ми у відмінній фізичній формі. Буде дві складні гри на виїзді, але, повторюсь, ми у відмінній фізичній формі, і я думаю, що ми можемо виграти обидві гри.

Це буде важча гра, аніж кубкова, тому що ми граємо у них вдома. Плюс у них буде додаткова мотивація, адже вони програли нам в Кубку. Але це футбол. Якщо ми хочемо досягти своїх цілей, ми повинні добре грати як удома, так і на виїзді.

Звичайно, нікому не подобається проходити через таку ситуацію, як була минулого року з тривогами. Сподіваємось, що цього не станеться знову. Такі павзи не на користь, ані нам, ані Кривбасу. Але ми в рівних умовах", — заявив бразильський виконавець.

Матч Кривбас — Полісся відбудеться 1 грудня, о 15:30.