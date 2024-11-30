Україна
30 листопада 2024, 15:02
Верес виграв дуель незграбних дій у обороні в ЛНЗ
Колектив Олега Шандрука два місяці поспіль не знає гіркоти поразок.
ЛНЗ — Верес, фото УПЛ
30 листопада 2024, 15:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Верес 1:2
Голи: Яшарі, 27 — Луан, 39 (пен.), 76
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Нонікашвілі, Каплієнко — Тілль, Бойко, Яшарі — Топалов (Халайла, 73), Момо (Наумець, 82), Ейнел (Авагімян, 85).
Верес: Кожухар — Куція (Протасевич, 90+5), Чечер, Гончаренко, Шевченко — Яго, Кльоц (Кучеров, 90) — Луан (Шарай, 77), Дахновський (Баран, 90+5) — Степанюк, Гайдучик (Годя, 77).
Попередження: Бойко, Момо — Гайдучик, Дахновський