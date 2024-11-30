Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Лівий Берег та Оболонь.
Даниїл Сухоручко, фото ФК Лівий Берег
30 листопада 2024, 17:20
Київські Лівий Берег та Оболонь зіграють у п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.
Віталій Первак, після поразки від львівського Руху (0:1), залучив до стартового складу Сухоручка на вістрі атаки.
Сергій Шищенко, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (0:1), використав із перших хвилин Бичека на правому фланзі півзахисту, тоді як Тарануха очолить напад.
Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Дедух, Банада — Войцеховський, М. Когут, І. Когут — Сухоручко.
Запасні: Сташків, Фастов, Дударенко, Самар, Співаков, Косовський, Непейпієв, Галас, Кобзар, Шаповал.
Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Бичек, Слободян, Черненко, Суханов — Тарануха.
Запасні: Рибка, Блізніченко, Грисьо, Курко, Лук’янчук, Лях, Мороз, Осман, Теслюк, Чернов, Чорний, Юшко.
Гра Лівий Берег — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.