Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 15-го туру чемпіонату України, який відбудеться 1 грудня та розпочнеться о 13:00.

Олександрія в рамках 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Чорноморець.

Олександрiя — Чорноморець

Недiля, 1 грудня, 13:00. Стадіон “Ніка”, Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Чемпіонат вже досяг екватора, а Олександрія продовжує брати участь у гонці, де на неї ніхто не чекав. Шахтар позаду, Динамо на пару очок попереду – і якщо вдасться обіграти Чорноморець, то можна буде як мінімум на кілька годин очолити таблицю – а там побачимо, як кияни зіграють із Колосом.

Щоправда, щодо перемоги над Чорноморцем є великі сумніви. Через перебір карток матч пропустить головна зірка провінції: Іван Калюжний, який і в збірній виявився корисним, а в клубі навіть асистом у минулій грі відзначився. З одного боку, краще зараз, ніж із тим же Динамо (а саме з киянами олександрійці проведуть два найближчих матчі), але з іншого – у матчі з Чорноморцем розігрується рівно стільки ж очок.

Чорноморець заслужив чимало реверансів на старті сезону, але в останніх восьми матчах має лише одну перемогу. Команда Бабича відкотилася вже в зону перехідних матчів – так, це місце, де вона й має бути, але це також підкреслює, наскільки ця команда зголодніла за успіхами і з яким задоволенням вдарить пораненого лева.

Втрата Калюжного непоправна. Іншого опорника, який дозволив би чотирьом півзахисникам зосередитися на креативі, у команді немає – не брати ж до уваги всерйоз 19-річного Данила Васильченка, який ще жодного разу не виходив у стартовому складі на матчі УПЛ. Можливо, Мишньов опуститься глибше, яке старе місце займе Костишин; напрошується повернення в “старт” Ковальця, але Кирило має проблеми зі здоров'ям, і ніхто не знає, скільки він готовий зіграти в конкретний день.

Загалом цікаво, як Ротань вирішуватиме цей тактичний ребус. Зрештою, статус найперспективнішого тренера України треба виправдовувати, а шлях на вершини і не має бути простим.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Олександрія може 110-й раз зіграти внічию в історії Чемпіонату.

180-й домашній матч Олександрії в УПЛ.

Безпрограшна клубна рекордна серія Олександрії триває в УПЛ 18 ігор: 12 перемог та 6 нічиїх.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія Чорноморця в УПЛ триває 20 ігор (36 голів).

Безвиграшна гостьова серія Чорноморця триває в Чемпіонаті 10 ігор: 2 нічиї та 8 поразок.

90-й матч Чорноморця при Олександру Бабичу в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може Олексій Хобленко, 10-й — Богдан Бутко (обидва — Чорноморець).

Гравці Чорноморця з початку Чемпіонату більше одного голу за гру не забивають.

50-й матч в УПЛ може провести Артур Рудько (Чорноморець), Даніл Скорко (Олександрія).

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