Дмитро Анатолійович Твардовський, фото Шахтар
30 листопада 2024, 19:41
Захищаючи Україну на фронті, загинув батько голкіпера Шахтаря Дениса Твардовського.
Як повідомляє офіційний сайт "гірників", Дмитро Анатолійович Твардовський від перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо боронив незалежність нашої держави та свободу українського народу. 21 листопада 2024 року в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) під час виконання бойового завдання він з побратимами потрапив під ворожий обстріл і дістав травми, несумісні з життям. Йому було 45 років…
"Шахтар співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою", — йдеться у повідомленні.