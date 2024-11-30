Україна

Вічна пам'ять герою!

Захищаючи Україну на фронті, загинув батько голкіпера Шахтаря Дениса Твардовського.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", Дмитро Анатолійович Твардовський від перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо боронив незалежність нашої держави та свободу українського народу. 21 листопада 2024 року в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) під час виконання бойового завдання він з побратимами потрапив під ворожий обстріл і дістав травми, несумісні з життям. Йому було 45 років…"Шахтар співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою", — йдеться у повідомленні.