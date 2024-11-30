Україна

Обидва клуби зацікавлені в послугах українця.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик може змінити клубну прописку цієї зими, повідомляє Footiecentral.

За даними джерела, зацікавленість у послугах українця проявляють два клуби АПЛ — Астон Вілла та Вест Гем. Йдеться саме про трансфер, а не оренду.

Окрім цього, Марсель, яким керує Роберто Де Дзербі, готовий поборотися за Михайла. Челсі хоче отримати за Мудрика 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялось, що Крістал Пелес хоче орендувати Мудрика.