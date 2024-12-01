Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 30 листопада 2024 року.

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги Лівий Берег на власному полі приймав Оболонь у столичному дербі та вирвав нічию на останніх хвилинах з рахунком 1:1.

Цей матч міг би стати черговим прикладом складнощів "лелек" у атакувальній фазі, якби не рятівний м’яч Якиміва на останніх секундах компенсованого часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Оболонь у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Лівий Берег — Оболонь 1:1

Голи: Якимів, 90+6 — Дубко, 45+4

Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Дедух (Співаков, 82), Банада (Косовський, 54) — Войцеховський (Галас, 68), М. Когут (Кобзар, 82), І. Когут (Непейпієв, 68) — Сухоручко.

Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Бичек (Блізніченко, 63), Слободян (Мороз, 82), Черненко (Чорний, 90+5), Суханов (Теслюк, 72) — Тарануха (Лях, 90+4).

Попередження: Банада, Дедух, Семенов, Співаков — Приймак, Теслюк