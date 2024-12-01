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Голкіпер Лівого Берега прокоментував нічию проти Оболоні.

Напередодні в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги Лівий Берег зіграв унічию проти Оболоні в домашньому дербі.

Лівий Берег — Оболонь 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "лелек" Максим Механів прокоментував виступ власних підопічних.

"Вважаю, що у випадку з голом рішення далеко виходити з воріт було помилковим. Ішла висока подача, я думав, що встигну, але переді мною зіграв суперник. Напевно, треба було залишатися в воротах. Але цей момент я обов’язково передивлюсь та розберу помилку.

У цьому матчі результат тиснув як на нас, так і на Оболонь, це була важлива гра для обох команд. Дуже добре, що ми не програли та не провалилися ще глибше в психологічну яму.

Хотів би подякувати своїм гравцям за те, що виручили мене в кінці матчу, забивши м’яч. Під час перерви в роздягальні тренер сказав, що нічого страшного, у нас є ще 45 хвилин, щоб перевернути гру.

Наприкінці матчу вже було нічого втрачати, це були останні секунди, тож вирішив бігти до воріт Оболоні та допомагати, чим зможу", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме черкаський ЛНЗ.