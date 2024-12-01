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Керманич Оболоні прокоментував нічию проти Лівого Берега.

Оболонь напередодні в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти Лівий Берег в гостьовому дербі.

Лівий Берег — Оболонь 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власних підопічних.

"Незадоволений цим результатом тому, що дуже прикро на останніх секундах втрачати перемогу. Але це футбол, тим він і цікавий, що непередбачуваний. Такі моменти бувають у футболі, у спорті загалом. Я вдячний хлопцям за ставлення, за гру — те, про що ми домовлялись.

Ми знали, яка буде гра — більше в єдиноборствах, в боротьбі. Треба було вигравати цю боротьбу. Ми десь були краще за суперника в цьому, але, на жаль, не змогли досягти того, чого хотіли — перемоги.

Я потім подивився епізод із нашим незарахованим голом — там була рука. Після руки забитий гол — це скасування голу, тому тут рефері і на ВАР, і потім головний арбітр дуже чітко розібрались. Тому нема питань до цього моменту.

Ми не тільки стандарти, але і це теж відпрацьовували на тренуваннях. Думали, що і в нас будуть моменти, і відпрацьовували, як ми діємо в обороні. Але бачите, останній кутовий, десь не дограли. Це футбол, це спорт.

Будемо вже аналізувати, треба рухатися вперед, уже треба забувати цю гру, тому що є ще 2 гри в першій частині чемпіонату. Я вважаю, що боротьба попереду, ми все ще в грі, тому що дуже багато матчів ще, дуже багато буде емоцій — і хороших, і не дуже.

Це дуже добре, що Валерій Дубко забив, тому що ми на тренуваннях дуже багато напрацьовуємо на стандартах, тому він теж — одна з фігур, яка працює над тим, щоб забивати м’ячі зі стандартів. Тому я дуже радий, що так вийшло. Дуже вдячний йому, що він дограв до кінця в цьому моменті.

Я розумію емоції як з нашої сторони, так і емоції гравців Лівого Берега, тому що всі розуміли, що це за матч — за 6 очок, одразу б відривались чи ми, чи Лівий Берег. Тому такі емоції були. Я казав хлопцям перед грою, що дуже важка гра буде — так і відбулось", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме черкаський ЛНЗ.