Україна

Керманич Полісся прокоментував поразку від Кривбасу.

Житомирське Полісся напередодні в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги поступилось криворізькому Кривбасу на полі суперників.

Кривбас — Полісся 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур прокоментував виступ власних підопічних.

"Безумовно, на нашу гру позначилась відсутність Бабенка. Такі втрати не так легко компенсувати, але в другому таймі не відчувалось цієї проблеми так сильно. Знову ж таки, тут питання прийняття рішень в першу чергу. Звісно, коригувати вже під час гри не так легко, але під час перерви ми ці моменти проговорили, і цю ситуацію вдалось трохи виправити.

Назаренко з капітанською пов’язкою? Це було моє особисте рішення.

Змін у грі Кривбасу після Кубку ми не помітили, як у той момент, коли готувались до гри. Зміни під час гри не відчули, окрім того, що враховуючи стан поля, то суперник дуже добре знав, що треба бути набагато більш прямолінійними, робити цю гру простішою.

Сьогодні, із нашої сторони дуже сильно дратує той факт, що саме тут до певних таких простих ситуацій ми були не найкраще готові. Уже конкретно в епізоді, конкретно в ті моменти, коли треба було бути максимально сфокусованими. Це найбільше дратує тому, що ці епізоди ми могли більш надійно зіграти. Тоді б це не призвело до загрози біля наших воріт.

Дуже складне поле було. Ви бачили самі, занадто багато епізодів було, коли наші гравці втрачали баланс. Знову ж таки, чи то настільки поле, чи то взуття, яке ми обираємо, тут важко сказати. Говорили з хлопцями, і так, вони скаржились на поле.

Але в мене склалося враження, що нам набагато складніше було до нього адаптуватись. Це логічно, звісно, зрозуміло, що це домашнє поле суперника. Тим не менш, мені здається, що готуватись треба і до таких моментів. Воно впливало і на баланс, воно впливало і на можливості щось створювати.

Занадто багато було браку, коли намагалися, особливо в першому таймі, виходити через короткі, середні передачі. Дуже сильно нам бракувало розуміння того, що поле не дасть нам бути різноманітним. Що нам треба бути більше однобокими і більше дивитись в далечінь, щоб зрозуміти, де вільний простір, а не шукати його поблизу м'яча.

Бо суперник точно був готовий накривати, суперник, точно агресивно, був готовий йти в кожну дуель. Це відчувалось, і це так само нам сьогодні створювало чимало проблем.

Повернення Макуана може нам давати різноманітність, коли будемо говорити про те, що оптимальна форма, в першу чергу в самого Бені. Окрім форми йому треба так само адаптуватись більше, аніж іншим до того, що відбувається на полі.

Ми вже говорили попередньо, занадто багато він пропустив. Але, звісно, його повернення нам дає різноманітність, і дає конкуренцію на позиціях. Тут вже питання того. Скільки часу треба буде, щоб адаптуватися до вимоги і покращити свої кондиції, дістатись уже моменту, коли ми будемо розуміти, що на полі він може нам давати в усіх фазах гри", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме львівський Рух, проти якого посеред тижня гратиме на виїзді.