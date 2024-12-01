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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та Динамо Київ.

Ковалівський Колос та київське Динамо в п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги зіграють у Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після поразки від львівських Карпат (0:1), залучив до стартового складу Гусола на правому фланзі атаки.

Олександр Шовковський, на тлі поразки від чеської Вікторії Пльзень (1:2), використав із перших хвилин Тимчика, Дячука та Дубінчака в обороні, тоді як Волошин та Брагару розташується на флангах атаки, яку очолить Герреро.

Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Демченко — Гусол, Дієго, Алефіренко — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ільїн, Салабай, Денисенко, Безбородько, Паулаускас, Гагнідзе.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Михавко, Дубінчак — Бражко, Рубчинський — Волошин, Буяльський, Брагару — Герреро.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Попов, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Малиш, Саленко, Біловар, Михайленко.



Гра Колос — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.