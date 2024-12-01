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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та львівський Рух.

Донецький Шахтар та львівський Рух зіграють у п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після поразки від нідерландського Феєнорда (2:3), залучив до стартового складу Марлона до опорної зони, тоді як Педріньйо да Сілва гратиме праворуч в атаці.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над київським Лівим Берегом (1:0), використав із перших хвилин Підгурського та Пастуха в центрі поля, тоді як Климчук розташується ліворуч в атаці.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Сікан, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Егіналду, Криськів, Швед, Вінісіус, Грам, Глущенко, Невертон, Фарина.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Підгурський, Дідик, Пастух — Карабін, Краснопір, Климчук.

Запасні: Герета, Ванівський, Товарницький, Семотюк, Роман, Кітела, Квасниця, Федор, Клайвер, Руніч.



Гра Шахтар — Рух почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.