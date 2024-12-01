Україна

Коментар функціонера після гри.

Після матчу проти Динамо (1:1) президент ФК Колос дав ексклюзивний коментар проєкту Матч-Центр на УПЛ ТБ:

— Дуже гарна була гра — і від Динамо, і від нас. Ця нічия для нас не як перемога, але ми задоволені результатом.

— Після того, як зрівняли, Колос дуже впевнено пішов уперед.

— Так, але в другому таймі впевнено закрився на своїй половині поля. Не все виходило, щоб мені хотілося. Деякі моменти на полі мені не подобалися.

— Що саме хотіли бачити?

— Перемогу! Бігти, забивати — красивий футбол. Але, в принципі, грали по результату — молодці, якщо прагматично підійти до цього.

— Нині Колос забиває небагато. Що говорите з головним тренером на цю тему?

— Сьогодні нам повезло — залетіло після рикошету, зазвичай навпаки — ми бʼєм-бʼєм, але рикошет нам не допомагає. Але ми працюємо. Сьогодні мені доповідали наші функціонери, що на тренуванні з 20 ударів по воротах ми вже влучаємо 15 разів. Динаміка є, адже коли починали сезон було 8. Мені подобається, як ми зараз граємо. Як грають наші молоді хлопці з U-19, це нове покоління. Ви бачили, що сьогодні робив Пахолюк у воротах?!

— Протягом сезону були чутки, що Олександр Поздєєв під питанням на своїй посаді. У керівництва були думки щодо зміни тренера?

— Жодного разу! Це надумані плітки. На початку сезону ми домовилися, що ми перебудовуємо команду повністю — і психологічно, і фізично, і робимо ставку на молодь. Ми запросили Поздєєва з U-19 для того, щоб він підтягнув з собою гравців. Тож ми омолодили команду і вона біжить і розуміє, що від неї хоче тренер. У нас виходить реалізовувати задуми, поки що турнірна таблиця цього не підкреслює, але ми працюємо.

— Ви вже були в роздягальні. Можливо, премії пообіцяли?

— Ні, не пообіцяв — дав! Ми з повагою ставимося до Динамо, тож я дав невелику премію гравцям. Хоча перед матчем не було обіцянок щодо цього. Хлопці грали як завжди, — сказав Андрій Засуха.

На Football.ua доступний огляд матчу Колос — Динамо.