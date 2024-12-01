Україна
01 грудня 2024, 17:25
Динамо Київ загубило очки в туманній Ковалівці
Команда Олександра Шовковського лише наздогнала Олександрію перед шаленою двоматчевою пулькою наступного тижня.
Колос — Динамо Київ, фото УПЛ
01 грудня 2024, 17:25
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Динамо Київ 1:1
Голи: Алефіренко, 33 — Бражко, 5
Колос: Пахолюк — Козік (Лучкевич, 88), Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Демченко — Гусол (Денисенко, 70), Дієго (Салабай, 65), Алефіренко — Болівар (Паулаускас, 70).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Михавко, Дубінчак (Попов, 79) — Бражко, Рубчинський — Волошин, Буяльський (Саленко, 90+2), Брагару (Кабаєв, 46) — Герреро (Ванат, 71).
Попередження: Болівар, Алефіренко, Козік, Денисенко, Демченко