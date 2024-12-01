Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 1 грудня 2024 року.

Динамо Київ загубило очки в туманній Ковалівці. Команда Олександра Шовковського лише наздогнала Олександрію перед шаленою двоматчевою пулькою наступного тижня.

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме ще один київський колектив — Оболонь, тоді як київське Динамо вдома зіграє проти Олександрії, до якої в гості на перенесений матч першого туру поїде посеред тижня.

Огляд матчу:

Колос — Динамо Київ 1:1

Голи: Алефіренко, 33 — Бражко, 5



Колос: Пахолюк — Козік (Лучкевич, 88), Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Демченко — Гусол (Денисенко, 70), Дієго (Салабай, 65), Алефіренко — Болівар (Паулаускас, 70).



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Михавко, Дубінчак (Попов, 79) — Бражко, Рубчинський — Волошин, Буяльський (Саленко, 90+2), Брагару (Кабаєв, 46) — Герреро (Ванат, 71).



Попередження: Болівар, Алефіренко, Козік, Денисенко, Демченко.