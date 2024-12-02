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Керманич Руху прокоментував нічию проти Шахтаря.

У п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух зіграв унічию проти донецького Шахтаря на Арені Львів.

Шахтар — Рух 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"На сьогоднішній день команді, із огляду на вік, не вистачає стабільності і це цілком нормально. Ми можемо зіграти якісний матч із Шахтарем, а потім Рух проводить неякісний поєдинок з умовними аутсайдерами.

Я вдячний хлопцям за цю гру, адже не кожна команда може змусити Шахтар грати на утримання рахунку.

Вважаю, що у другому таймі ми повністю переграли суперника тому такий результат — закономірний. Рух був кращим у плані інтенсивності, грав якісніше та створив більше моментів. Команда до 60-ї хвилини грала з трьома центральними захисниками, а після 60-ї хвилини грала з більш атакувальною схемою 4-3-3.

Ми знали, що Шахтар буде не в найкращих фізичних кондиціях після матчу в Лізі Чемпіонів, тому готувались до цього. Відтак хотіли додати саме в цей період, зіграти інтенсивніше у другому таймі.

Окрім гола зі стандарту, суперник фактично не мав гольових моментів у цьому матчі. Переконаний, що обидві тактичні схеми виправдали себе. Також заміни підсилили гру — Ілля Квасниця, Олег Федор та Клайвер додали гостроти в атаці.

У нас хороший колектив і кожен переживає за командний результат. Це стосується як гравців, так і тренерського штабу. Кожен хоче зростати та прогресувати, і це для нас дуже важливо. Зараз наша молодь здобуває досвід та покращує свою майстерність, що з часом має додати команді стабільності.

Наразі немає завдання боротись за єврокубки. Рух повинен старатись перемагати у кожній грі, а футболісти — розвиватись. Хочеться, щоб чим більше наших гравців виступали за молодіжну збірну. Тепер у нас є ще й гравець головної команди країни.

Важко оцінювати поточні результати в першому колі, адже для цього потрібно проаналізувати всі матчі нашої команди. Не треба робити висновки по гарячих слідах, адже вони можуть бути оманливими.

Так, у нас були невдалі матчі та необов’язкові втрати очок, але цьому також були свої причини. Адже були матчі, де ми зіграли внічию, але демонстрували якісну гру. Все одно помітно, що команда прогресує, але багато роботи ще попереду.

Я спокійно реагую на критику, але журналісти також повинні бути професіоналами. Непрофесійно, коли деякі персони нічого не зробили у футболі, але роблять систематичні нападки на Рух і роздають свої оцінки щодо діяльності та якостей тренерів.

Можна розбирати гру, критикувати, але не слід переходити на особистості. Це свідчить про рівень професійності журналіста. На такі нападки я не збираюсь реагувати. Щоб про щось говорити та давати оцінку, треба знати ситуацію зсередини.

Сьогодні на полі грали Богдан Слюбик, Олег Федор — я треную цих гравців безперервно з третього класу. Ми разом ставали чемпіонами України серед юніорів, вони доросли до рівня гравців молодіжної та олімпійської збірних. Хлопці розвиваються, тому вважаю, що певну роботу для українського футболу я та мій тренерський штаб зробили", — заявив український фахівець.

Наступним матчем львівського Руху стане перенесена домашня зустріч першого туру проти житомирського Полісся.