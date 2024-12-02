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Захисник Руху прокоментував нічию проти Шахтаря.

Львівський Рух у п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти донецького Шахтаря на Арені Львів.

Шахтар — Рух 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі гра не зовсім нам удавалась — не все виходило так, як ми того хотіли. Команда грала за новою схемою і це було трохи незвично. Тоді як у другому таймі гра вирівнялась, обидві команди почали грати на зустрічних курсах, адже моменти були і у Руху, і у Шахтаря. Задоволені, що змогли забити гол наприкінці матчу та здобути нічию.

У другій половині матчу Рух перебудувався та почав діяти агресивніше після того, як в першому таймі ми відійшли від свого звичного футболу — не грали один в один.

Після замін команда повернулась до своєї стандартної формації, стала грати активніше та агресивніше.

Я знав, що Олексій Сич може віддати таку передачу. Переді мною у тому епізоді був ще Євгеній Пастух, але я крикнув йому, що буду на м’ячі, тож він його пропустив, а мені вдалося забити гол.

Подобається, коли є багато матчів. Кожен футболіст любить більше грати, аніж тренуватись. Це цікаво, особливо коли такий насичений календар і є матчі проти сильних команд. Попереду в нас гра з Поліссям, тож тепер усі думки про цю майбутню гру", — заявив український виконавець.

Наступним матчем львівського Руху стане перенесена домашня зустріч першого туру проти житомирського Полісся.