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Керманич Динамо прокоментував нічию проти Колосу.

Напередодні київське Динамо у п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти ковалівського Колосу на полі суперників.

Колос — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував виступ власної команди.

"Про який саме тиск із боку суперників ви кажете? Ми чудово розуміли, що суперник тиждень готувався до поєдинку, ми же мали на підготовку лише два дні. Бувають такі матчі, коли ти готуєшся, але м'яч не йде у ворота, натомість рикошет біля наших володінь — і зовсім необов'язковий пропущений гол.

У другому таймі ми додали у швидкості, були можливості забивати. Наприкінці зустрічі взагалі були три моменти, які ми мали реалізовувати. Натомість ми втратили два дуже важливих очки. Загалом у Ковалівці завжди непросто грати. Будемо готуватись до наступних поєдинків", — заявив український фахівець.

Наступним матчем київського Динамо стане перенесена гостьова зустріч першого туру проти Олександрії.