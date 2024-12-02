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Півзахисник Динамо прокоментував нічию проти Колосу.

У п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо напередодні зіграло внічию проти ковалівського Колосу на полі суперників.

Колос — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, розуміли, що буде непросто. Нам у кожному матчі непросто. Усі засмучені, але бувають такі матчі, коли м'яч просто не летить у ворота. Ми забили, суперник зрівняв рахунок...

У другому таймі ми створили багато моментів, але не м'яч не йшов. Це футбол, будемо працювати далі.

Після мого гола не треба було зупинятись, хотілось забивати ще. Але бувають такі дні, коли м'яч не летить у ворота.

Не сказав би, що туман та погодні умови дуже вплинули на гру. Якщо дивитись метрів на 70, то справді нічого видно не було. А так за 10-20 метрів усе нормально було видно.

Загалом, кожен матч по-своєму важкий, кожна команда налаштовується на Динамо як на останній бій. Ми теж налаштовувались, але так буває.

Звичайно, усі розуміють важливість майбутніх матчів проти Олександрії, тому будемо грати лише на перемогу в обох поєдинках.

Тяжко, звісно, усі емоції віддали на футбольному полі. Але попереду ще чотири матчі перед зимовою перервою, потрібно витискати все із себе", — заявив український виконавець.

Наступним матчем київського Динамо стане перенесена гостьова зустріч першого туру проти Олександрії.