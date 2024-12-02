Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та львівські Карпати.
Петар Мічин, фото ФК Зоря Луганськ
02 грудня 2024, 16:59
Луганська Зоря та львівські Карпати закриватимуть перше коло української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Младен Бартулович, після нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Дришлюка в трійці центральних захисників, тоді як Мічин повернеться до центру поля, Вакула розташується праворуч в атаці.
Владислав Лупашко, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Зоря: Сапутін — Дришлюк, Джордан, Башич — Слесар, Мічин, Яцик, Жуніньйо — Вакула, Будківський, Горбач.
Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Тронтель, Нваезе, Кораблін, Гусєв, Ескінья, Хахльов, Кирюханцев, Супряга, Василець, Задорожний.
Запасні: Кінарейкін, Адамюк, Підлепенець, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Шах, Стеніо, Саків.
Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Костенко.
Гра Зоря — Карпати почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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