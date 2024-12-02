Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та львівські Карпати.

Луганська Зоря та львівські Карпати закриватимуть перше коло української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, після нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Дришлюка в трійці центральних захисників, тоді як Мічин повернеться до центру поля, Вакула розташується праворуч в атаці.

Владислав Лупашко, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Зоря: Сапутін — Дришлюк, Джордан, Башич — Слесар, Мічин, Яцик, Жуніньйо — Вакула, Будківський, Горбач.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Тронтель, Нваезе, Кораблін, Гусєв, Ескінья, Хахльов, Кирюханцев, Супряга, Василець, Задорожний.



Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Костенко.