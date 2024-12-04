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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та житомирське Полісся.

Львівський Рух та житомирське Полісся зіграють перенесений матч першого туру української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Віталій Пономарьов, після нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), залучив до стартового складу Федора в центрі поля, тоді як Клайвер долучиться до атаки.

Імад Ашур, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (1:3), використав із перших хвилин Віалле в центрі оборони, тоді як Бабенко розташується в центрі поля, а Пайшао та Мустафаєв долучаться до атаки.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Федор, Дідик, Пастух — Карабін, Климчук, Клайвер.

Запасні: Герета, Ванівський, Роман, Товарницький, Кітела, Підгурський, Семотюк, Квасниця, Краснопір, Руніч.



Полісся: Волинець — Тейлор, Віалле, Матич, Михайліченко — Сарапій, Крушинський, Бабенко — Гуцуляк, Пайшао, Мустафаєв.

Запасні: Кудрик, Уліганець, Венделл, Луїфер, Шастал, Назаренко, Макуана, Лєднєв, Караман, Мельниченко, Кушніренко, Смоляков.



Гра Рух — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.