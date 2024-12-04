Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та житомирське Полісся.
Клайвер, фото ФК Рух Львів
04 грудня 2024, 17:02
Львівський Рух та житомирське Полісся зіграють перенесений матч першого туру української Прем'єр-ліги на Арені Львів.
Віталій Пономарьов, після нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), залучив до стартового складу Федора в центрі поля, тоді як Клайвер долучиться до атаки.
Імад Ашур, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (1:3), використав із перших хвилин Віалле в центрі оборони, тоді як Бабенко розташується в центрі поля, а Пайшао та Мустафаєв долучаться до атаки.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Федор, Дідик, Пастух — Карабін, Климчук, Клайвер.
Запасні: Герета, Ванівський, Роман, Товарницький, Кітела, Підгурський, Семотюк, Квасниця, Краснопір, Руніч.
Полісся: Волинець — Тейлор, Віалле, Матич, Михайліченко — Сарапій, Крушинський, Бабенко — Гуцуляк, Пайшао, Мустафаєв.
Запасні: Кудрик, Уліганець, Венделл, Луїфер, Шастал, Назаренко, Макуана, Лєднєв, Караман, Мельниченко, Кушніренко, Смоляков.
Гра Рух — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.