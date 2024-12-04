Україна
04 грудня 2024, 19:57
Гуцуляк урятував Полісся від поразки Руху
Сім матчів поспіль без перемог у чемпіонаті для команди Імада Ашура.
Рух — Полісся, фото УПЛ
04 грудня 2024, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Полісся 1:1
Голи: Карабін, 49 — Гуцуляк, 81
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Федор (Підгурський, 56), Дідик, Пастух — Карабін (Квасниця, 85), Климчук (Краснопір, 55), Клайвер (Руніч, 68).
Полісся: Волинець — Тейлор (Смоляков, 46), Віалле (Лєднєв, 70), Матич, Михайліченко — Сарапій, Крушинський (Луїфер, 85), Бабенко — Гуцуляк, Пайшао (Макуана, 70), Мустафаєв.
Попередження: Климчук — Крушинський, Бабенко, Матич