Україна

Гуцуляк урятував Полісся від поразки Руху

Сім матчів поспіль без перемог у чемпіонаті для команди Імада Ашура.

Рух — Полісся, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рух — Полісся 1:1

Голи: Карабін, 49 — Гуцуляк, 81



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Федор (Підгурський, 56), Дідик, Пастух — Карабін (Квасниця, 85), Климчук (Краснопір, 55), Клайвер (Руніч, 68).



Полісся: Волинець — Тейлор (Смоляков, 46), Віалле (Лєднєв, 70), Матич, Михайліченко — Сарапій, Крушинський (Луїфер, 85), Бабенко — Гуцуляк, Пайшао (Макуана, 70), Мустафаєв.



Попередження: Климчук — Крушинський, Бабенко, Матич