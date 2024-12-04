Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Рух — Полісся 1:1
Голи: Карабін, 49 — Гуцуляк, 81

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Федор (Підгурський, 56), Дідик, Пастух — Карабін (Квасниця, 85), Климчук (Краснопір, 55), Клайвер (Руніч, 68).

Полісся: Волинець — Тейлор (Смоляков, 46), Віалле (Лєднєв, 70), Матич, Михайліченко — Сарапій, Крушинський (Луїфер, 85), Бабенко — Гуцуляк, Пайшао (Макуана, 70), Мустафаєв.

Попередження: Климчук — Крушинський, Бабенко, Матич