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Football.ua представляє прев'ю поєдинку 16-го туру чемпіонату України, який відбудеться 5 грудня та розпочнеться о 18:00.

У 16-му турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють донецький Шахтар та полтавська Ворскла.

Шахтар — Ворскла

Четвер, 5 грудня, 18:00, стадіон “Арена Львів”, Львів. Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ

Вчора дві перші команди ліги зіграли на користь Шахтаря, і тепер саме час набирати очки та відігравати відставання. Для цього, здавалося б, є всі передумови: суперник у попередньому турі програв удома аутсайдеру 0:3 (!), а сам Шахтар у першому колі виніс його взагалi у п'ять м'ячів. Але, все ж таки, не закриватимемо очі на ту подію, яка сталася за ці кілька місяців.

У Ворсклу повернувся Юрій Максимов – людина з досвідом перемог, у тому числі сенсаційних (Кешля брала Кубок Азербайджану під його керівництвом, коли на команду взагалі ніхто не ставив). Він любить топ-матчі, він ними, можна сказати, живе. У пам'яті абсолютно, скажімо так, ультимативні перемоги над Динамо та Шахтарем його Дніпра-1, буквально минулого сезону. Та й взагалі – всi ж, напевно, розуміють, що гравець із досвідом виступів у топ-лізі у дев'яності, тренерства в УПЛ у нульові та десятi згоден працювати в Україні зараз не через гроші. Юрію Вільовичу, як нормальному спортсменові, потрібні слава і визнання – і топ-матчі зараз, мабуть, остання можливість їх здобути.

Безумовно, і Максимов нашим грандам найчастіше програє. Проти Динамо у нього 3 перемоги та 12 поразок у 15 матчах, проти Шахтаря – 2 перемоги та 10 поразок у 14 іграх. Але такі перемоги, як над Динамо Блохіна з Металургом чи над Шахтарем Луїша Каштру з Ворсклою, наголошують: грандів на спаді Максимов б'є із задоволенням, без зайвої рефлексії.

А Шахтар зараз на спаді. Докладно писав про це у підсумках, а якщо коротко, то бразильці категорично не виправдовують очікувань. Пушич, як може, пушить багатомільйонні вкладення клубу, але, за відчуттями, комфортніше за все їм на лавці, де тепло, м'яко і зарплата капає. Може, тренер не в змозі підготувати для гравців максимально якісну тактику – але, у будь-якому разі, коли настав час зіграти за гамбурзьким рахунком, в Ейндховені, він випустив у стартовому складі 9 українців.

За іронією долі, один із двох бразильців все одно сильно підвів: якби не вилучення Енріке, Шахтар цілком міг би виграти. Але це також не панацея. Якщо уявити, що Шахтар грає без усіх цих дорогих легіонерів, то, напевно, від Сікана та Зубкова 30 стабільно хороших ігор з 30 ніхто і не чекав... Загалом, “гірники” явно вразливі, і Ворскла має шанс зіграти роль стерв'ятника, який добиває хворого звіра.

Інше питання в тому, що й самі полтавці, звісно, ​​зараз не у формі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

980-й матч Шахтаря в історії Чемпіонату.

Шахтар може 170-й раз зіграти внічию в УПЛ, в тому числі 70-й на своєму полі.

Гольовий серіал Шахтаря триває в УПЛ 13 ігор — 34 голи.

Безнічийна серія Ворскли триває в Чемпіонаті 4 гри: 2 перемоги та 2 поразки.

210-й тренерський матч Юрія Максимова в УПЛ, в якому його підопічні можуть забити 250-й гол (ще 1 м’яч).

20-й домашній матч Шахтаря при Маріно Пушичу в рамках Чемпіонату.

15-й гол в УПЛ може забити Олександр Скляр (Ворскла), 10-й — Єгор Назарина (Шахтар).

100-й матч в УПЛ може провести Єгор Назарина (Шахтар).

Обидва воротарі Павло Ісенко (Ворскла) та Дмитро Різник (Шахтар) з початку Чемпіонату грають без замін.

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