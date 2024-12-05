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Півзахисник Руху прокоментував нічию проти Полісся.

У перенесеному матчі першого туру української Прем’єр-ліги напередодні львівський Рух зіграв унічию на власному полі проти житомирського Полісся.

Рух — Полісся 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Юрій Климчук прокоментував виступ власної команди.

"Це була важка гра. Поле не зовсім дозволяло грати в комбінаційний футбол, тому було багато боротьби. Ми намагались вигравати ці єдиноборства і загалом матч був досить бойовим.

Після швидкого голу на старті другого тайму тренерський штаб одразу ж вирішив внести корективи у гру. Тоді команда перебудувалась та стала грати за більш оборонною схемою та більше вибігати в контратаки.

Певний час нам це добре вдавалось, але деякі невпевнені дії у захисті призвели до пропущеного м’яча — це був необов’язковий гол. Водночас футболістам Полісся дуже пощастило у тому моменті.

Команда незадоволена нічиєю, адже ми грали вдома та налаштовувались лише на перемогу. У нас є час проаналізувати цю гру та підготуватись до наступного матчу в Житомирі.

Треба відповідально підійти до цього поєдинку, бо для нас важливим є кожен поєдинок", — заявив український виконавець.

Матч другого кола поміж цими командами на житомирському Центральному відбудеться в понеділок, о 18:00.