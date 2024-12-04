Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 грудня 2024 року.

Львівський Рух у перенесеному домашньому матчі першого туру української Прем'єр-ліги-2024/25 не втримав перемогу над житомирським Поліссям.

Протягом першого тайму зустрічі команди так і не порадували вболівальників голами. По перерві Карабін своїм ювілейним, 10-м результативним ударом в УПЛ вивів господарів поля вперед. Ближче до завершення поєдинку Олексій Гуцуляк відновив паритет, очоливши список найкращих бомбардирів турніру з 9-ма голами.

Команди ще раз зустрінуться вже в понеділок, 9 грудня, у Житомирі (16-й туру чемпіонату України).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Полісся в рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Полісся 1:1

Голи: Карабін, 49 — Гуцуляк, 81



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Федор (Підгурський, 56), Дідик, Пастух — Карабін (Квасниця, 85), Климчук (Краснопір, 55), Клайвер (Руніч, 68)



Полісся: Волинець — Тейлор (Смоляков, 46), Віалле (Лєднєв, 70), Матич, Михайліченко — Сарапій, Крушинський (Луїфер, 85), Бабенко — Гуцуляк, Пайшао (Макуана, 70), Мустафаєв



Попередження: Климчук — Крушинський, Бабенко, Матич