Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 5 грудня 2024 року.

У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 3:1.

Команда Маріно Пушича вирішила результат протистояння на свою користь вже у першому таймі завдяки трьом забитим голам, тоді як полтавцям вдалося реалізувати свій єдиний момент вже наприкінці другого тайму, який ніяк не вплинув на підсумок матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Ворскла у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Шахтар — Ворскла 3:1

Голи: Невертон, 14, Судаков, 21, Траоре, 36 — Нестеренко, 77



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Фарина, 90+2) — Марлон (Педріньйо да Сілва, 73), Криськів (Степаненко, 72), Судаков (Назарина, 72) — Зубков (Швед, 55), Траоре, Невертон.



Ворскла: Ісенко (Домолега, 67) — Пердута, Гучек, Бацула, Чорноморець — Скляр, Павлюк, Челядін (Нестеренко, 54) — Кане, Ієде (Островський, 80), Крупський.