Україна

Юнак швидко виправдав довіру тренерського штабу.

Український воротар Іван Пахолюк став спадкоємцем позиції голкіпера в ковалівському Колосі після відходу Кирила Фесюна до донецького Шахтаря влітку цього року.

На рахунку 20-річного виконавця в цьому сезоні 12 матчів, у яких він пропустив вісім м’ячів та п’ять разів відіграв "на нуль".

Прогрес юного футболіста не залишився без уваги тренерів молодіжної збірної й Іван отримав виклик до неї, проте ще не встиг дебютувати.

А тим часом у Колосі настільки захопились прогресом гравця, що напередодні підписали з ним контракт ще на три роки, оскільки попередня угода мала завершитись уже наступного літа.