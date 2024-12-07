Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та криворізький Кривбас.

Одеський Чорноморець та криворізький Кривбас зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Чорноморець у Одесі.

Олександр Бабич, після поразки від Олександрії (0:3). залучив до стартового складу Єрмакова ліворуч у захисті, тоді як Попов гратиме на вістрі атаки.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над житомирським Поліссям (3:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Лацабідзе, Єрмаков — Білошевський — Кайо, Сігеєв, Шпорн, Хобленко — Попов.

Запасні: Аніагбосо, Вічний, Жаржу, Арсич, Савченко, Васильєв, Пшеничнюк, Калин, Габелок, Шевцов, Янаков.



Кривбас: Маханьков — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Твердохліб, Шевченко, Микитишин — Соса.

Запасні: Кліщук, Хома, Конате, Бізімана, Романчук, Аморозо, Задерака, Ндомбазі, По, Хомченовський, Вакулко, Каменський.



Гра Чорноморець — Кривбас почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.