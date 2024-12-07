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Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Поліссям.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч УПЛ проти житомирського Полісся.

"За тиждень у нас три складних матчі: гра з Шахтарем та два поєдинки з Поліссям. Це дуже серйозні суперники, що ми побачили у перших двох матчах. Житомиряни – амбіційна команда, яка претендує на найвищі місця в чемпіонаті. Для нас такі ігри – виклик, і Руху важливо у цих матчах показати якісний футбол та здобути позитивний результат.

В першому колі Рух недобрав очок у деяких матчах. Наразі повний аналіз ми ще не робили, а займемось цим вже після того, як підемо на зимову перерву. Команда могла бути й вище у турнірній таблиці, але якщо подивитись на стан справ у чемпіонаті, то можна побачити, що всі йдуть дуже рівно й важко передбачити результат фактично будь-якого матчу. Ми на п’ять очок відстаємо від єврокубкової зони, але водночас недалеко відірвались від команд, що нижче за Рух у турнірній таблиці. Це свідчить про те, що друге коло буде вирішальним не лише для нас, а й для наших суперників.

Попереду в Руху другий матч із Поліссям. У складі житомирян є гравці своїх національних збірних, в тому числі й збірної України, якісні легіонери. Їхні футболісти дуже індивідуально сильні, відтак нам треба добре підготуватись до цього матчу, проаналізувавши нашу попередню гру. Якщо ми якісно розберемо суперника, то можна буде розраховувати на позитивний результат", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Полісся – Рух відбудеться у понеділок, 9 грудня, о 18:00 за Києвом.