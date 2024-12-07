Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та рівненський Верес.

Львівські Карпати та рівненський Верес зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після поразки від луганської Зорі (1:2), використав із перших хвилин Клименка в центрі поля, тоді як Підлепенець гратиме праворуч в атаці.

Олег Шандрук, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (2:1), залучив до стартового складу Протасевича та Вовченка в обороні.

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Клименко, Бруніньйо — Підлепенець, Ігор, Костенко.

Запасні: Кінарейкін, Адамюк, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Очеретько, Векляк, Шах, Домчак, Стеніо, Саків.



Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Когут, Куція, Чечер, Мельник, Сміян, Кучеров, Баран, Лепський, Шарай, Годя, Мрвальєвич.



Гра Карпати — Верес почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.