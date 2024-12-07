Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 грудня 2024 року.

У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги київський Лівий Берег здобув перемогу над черкаським ЛНЗ.

Черкаська команда повела в рахунку вже на шостій хвилині через автогол Дедуха, проте у подальшому кияни гарантували собі перемогу завдяки трьом забитим голам: дубль на рахунку того ж Дедуха та крапку поставив Сіднней.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — ЛНЗ в рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Лівий Берег — ЛНЗ 3:1

Голи: Дедух, 31 (пен.), 58, Сіднней, 90+2 – Дедух, 6 (авт.)



Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Самар, Сіднней — Дедух, Косовський (Приходько, 72) — Войцеховський (Шаповал, 81), М. Когут (Співаков, 61), І. Когут (Галас, 71) — Сухоручко.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко (Пасіч, 73) — Бойко (Олійник, 62), Тілль, Нонікашвілі — Яшарі, Халайла (Момо, 74), Ейнел (Авагімян, 62).



Попередження: Самар, М. Когут, Сіднней — Саліху, Олійник, Тілль